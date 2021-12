Concurso do IBGE encerra inscrições nesta quarta-feira

O prazo para inscrições ao concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) termina nesta quarta-feira (29 de dezembro) e devem ser feitas por meio do site da FGV Conhecimento.

As vagas são para os cargos de Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Superior (ACS) para o Censo Demográfico 2021. As inscrições foram abertas no dia 15 de dezembro.

Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo, e para ACM e ACS, ensino médio concluído. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

A taxa de inscrição é de R$ 57,50 para Recenseador e R$ 60,50 para ACM e ACS. O pagamento poderá ser feito pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica.

A data da prova está agendada para 27 de março de 2022. As provas serão realizadas em todos os municípios em que houver vagas. O resultado final dos PSS´s deve ser divulgado no dia 2 de maio.

Para o cargo de ACM o salário será de R$ 2.100,00, e para ACS, R$ 1.700,00, mais vale-alimentação. Já para Recenseador o salário será por produção. A nível regional, são 281 vagas para Recenseador e 42 vagas ACM/ACS.