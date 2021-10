Concurso da Polícia Civil do Paraná iniciará a seleção de 400 novos servidores neste domingo

O concurso público da Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciará a seleção de 400 novos policiais civis no próximo domingo (3). Mais de 106 mil candidatos estão inscritos no certame. As provas serão realizadas em 12 cidades paranaenses e estão sob responsabilidade do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A recomposição do quadro de pessoal da Polícia Civil é mais uma demanda atendida que começa a ser atendida. “Este é um dos primeiros passos para reforçar o efetivo do órgão, que vem em bom momento. Esta nova leva de policiais judiciários contribuirá, e muito, para a segurança pública, em especial nos serviços de investigação, já que agora há dedicação exclusiva para esse trabalho”, disse o secretário de Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.

A expectativa é bastante positiva para a seleção dos interessados em ingressar nas fileiras da Polícia Civil do Paraná. O delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, acredita no processo para a expansão e melhoria na qualidade dos serviços prestados pela instituição. “A realização desse concurso vai melhorar de forma significativa a prestação dos serviços. Com a recomposição do quadro de policiais, teremos ainda mais agilidade nas investigações”, afirmou.

Em relação aos atuais servidores, Rockembach afirma que a chegada dos novos policiais também trará melhores condições de trabalho. “Muitos dos nossos policiais estão sobrecarregados pela elevada e involuntária carga de trabalho, logo, com a recomposição do quadro, os serviços serão redistribuídos e equalizados, o que trará inclusive uma melhor qualidade de vida a todos os policiais”, complementou.

CERTAME

A aplicação das provas ocorrerá em Curitiba, Araucária, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Paranaguá, Matinhos, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina e Cascavel. Estão sendo ofertadas 50 vagas para o cargo de delegado de polícia, 50 para o de papiloscopista e 300 para investigador. O ingresso dos candidatos aprovados deve ocorrer já no primeiro semestre de 2022.

Os portões dos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h. O certame iniciará às 13h30min e terá duração de cinco horas. Candidatos ao cargo de delegado de polícia farão a prova preambular objetiva, enquanto que os demais irão fazer a prova preambular objetiva e a prova de conhecimentos específicos.

A aplicação da prova de conhecimentos específicos aos candidatos para o cargo de delegado de polícia está agendada para o dia 12 de dezembro deste ano.

O presidente da Comissão de Concurso, delegado Fábio Amaro, enfatizou sua confiança na realização do certame. “Estamos muito confiantes, a expectativa é muito boa, sobretudo por que o Comitê Gestor do Núcleo de Concursos da UFPR nos garantiu, inclusive com apresentação de dados, que os preparativos para as provas vêm transcorrendo dentro do planejado, com as melhores condições de segurança e biossegurança”, disse.

O concurso deveria ter ocorrido em 21 de fevereiro, mas a UFPR cancelou as provas poucas horas antes do início e sem notificação anterior. O Governo do Estado multou a instituição.

PREVENÇÃO

Orientações sobre as medidas sanitárias para a prevenção à disseminação da Covid-19 devem ser obtidas na Cartilha do Protocolo de Biossegurança da Banca Examinadora. Mais informações sobre o certame estão disponíveis na página oficial do concurso, em portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PCPR2020.

Agência Estadual de Notícias