Competições esportivas movimentam CM neste fim de semana

O meio esportivo estará movimentado em Campo Mourão neste fim de semana, com competições de futebol suíço, voleibol, kung fu e festival de skate. A equipe da Fundação de Esportes está escalada para o trabalho tanto da organização quanto para o apoio.

Neste sábado (15), a partir das 14 horas, prossegue o Campeonato de Futebol Suíço, nos campos da Assercam (3 jogos), Lar Paraná (4 jogos), Jardim Aeroporto (2 jogos) e AABB (2 jogos). No Ginásio Haroldo Gonçalves Neto (Vila Urupês), será realizada mais uma etapa da Copa de Vôlei masculino e feminino.

Já no domingo (16), a partir das 9 horas, Campo Mourão sedia o Campeonato Paranaense de Kung-Fu Wushu, no Ginásio JK. A competição será disputada nas categorias infantil, mirim, amador e master. Ao lado do ginásio, a Fundação de Esportes promove o Festival de Skate.