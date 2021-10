Comitiva de Pinhais veio conhecer ecossistema de inovação de CM

O ecossistema de inovação de Campo Mourão, em parceria entre o poder público com a sociedade, tem chamado a atenção de outros municípios. Na quinta-feira (28), uma comitiva de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, veio conhecer o funcionamento.

O coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, participaram da recepção ao grupo, que além da Casa do Empreendedor também visitou a UTFPR e a Fundação Educere. Em todos esses locais foram repassadas informações sobre o sistema integrado que tem destacado Campo Mourão no cenário estadual.

Chamou a atenção dos visitantes a agilidade e desburocratização para abertura de novos negócios, bem como os projetos de inovação facilitados na parceria entre o município, universidades, Fundação Educere e Codecam. Na UTFPR eles conheceram alguns projetos incubados, bem como as iniciativas que já ganharam o mercado e geram emprego e renda.

“Foi incrível ver na prática como tudo acontece, entender o que é incubadora, a Fundação Educere e o atendimento na Casa do Empreendedor. Essas inovações vieram mesmo pra ficar. Nosso município já está nesse caminho e essa experiência foi extremamente rica. A gente sai levando muita coisa para amadurecer e implantar”, disse Priscila de Fátima dos Anjos, representante da Secretaria de Educação de Pinhais.

O coordenador geral mostrou que a maior parte dos serviços da prefeitura já não depende de atendimento presencial, nem de horário de expediente das repartições públicas. “A Casa do Empreendedor, por exemplo, triplicou o número de atendimentos nos últimos quatro anos sem que o número de servidores tenha acompanhado essa proporção”, observa.

Ele explicou ao grupo que a atual gestão tem o compromisso de tornar a cidade mais inteligente e moderna, com diversos serviços disponíveis em plataformas digitais e outros em implantação. “Hoje a prefeitura funciona 24 horas por dia e com a desburocratização para abertura de empresas, o cidadão entre na Casa do Empreendedor como pessoa física e já sai como pessoa jurídica, sem necessidade de fazer aquela antiga peregrinação para carimbar documentos em vários departamentos”, sintetizou.