Comissão se reúne com a PM para tratar da segurança na Festa do Carneiro no Buraco

A comissão organizadora da 28ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco esteve reunida na manhã desta sexta-feira (16), com o comando do 11º BPM. Na pauta, a solicitação formal referente a segurança do evento, especialmente na Praça São José, que terá dois shows gratuitos nos dias 7 e 8 de julho.

O comandante da corporação, major Willian Dieimes Silveira, explanou sobre as principais estratégias e logística para garantir o policiamento, tanto para os shows quanto no dia 9, quando o prato típico do município será servido em oito locais pelas entidades que aderiram.

Os convites para o almoço já estão à venda no formato on line https://tickey.com.br/organization/carneiro-no-buraco e também impressos com as entidades. O valor é R$ 60,00 (adulto) e R$ 30,00 (crianças de 6 a 10 anos). O evento é organizado pelo município, com patrocínios do Grupo Integrado, Coamo e Paraná Supermercados.

A festa será abrilhantada por duas duplas sertanejas de renome nacional, ambos os shows na Praça São José, a partir das 21 horas. A dupla João Bosco e Vinicius apresenta-se no dia 7 de julho (sexta-feira) e Cezar e Paulinho, no sábado, dia 8 de julho. A Associação Panela será responsável pela cozinha única no preparo e cozimento da iguaria.

Neste ano a festa terá um novo formato, com o almoço servido pelas entidades APAE (Mourão Gardem), Assercam (na sede urbana ao lado do aeroporto), Campo Mourão Futsal (Associação do Expresso Nordeste); Sindicato Rural (Recando do Criador), Santa Casa/Motoclube Cachorrões do Asfalto (no CTG), Rotary Clube Campo Mourão (no pavilhão do Parque de Exposições e a Sonibram na própria sede.