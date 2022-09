Comércio lança a campanha Campo Mourão Cidade Natal

Acontece nesta quarta-feira (28/9), durante a reunião mensal da Associação Comercial e Industrial (Acicam), o lançamento oficial da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2022”. Trata-se da maior promoção do calendário anual da entidade empresarial e a comercialização dos kits da campanha para o comércio, empresas de prestação de serviços, profissionais liberais e outros interessados começa nos próximos dias.

O evento começa às 18h30min e será realizado no Auditório Marta Kaiser, da Acicam. Além do anúncio da premiação que a tradicional campanha vai oferecer aos consumidores neste ano, também será apresentado o calendário dos sorteios, os horários especiais para o funcionamento do comércio no período que antecede o Natal e várias atrações que a campanha vai oferecer à população. Entre elas, o tradicional Trenzinho de Natal e a Vila Acicam.

A diretoria da Acicam, liderada pelo presidente Ben-Hur Berbet, convida os empresários mourãoenses para que participem do lançamento da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal”. No evento também serão apresentados os kits para adesão dos interessados a promoção e a programação completa da campanha.

Para que empresas de todos os portes possam participar da promoção serão disponibilizados kits de valores diferentes pelo Departamento Comercial da Acicam. Os interessados podem obter mais informações pelo telefone 3518 8000.