Comércio de Campo Mourão estará fechado neste sábado, feriado de São José

O Município de Campo Mourão comemora, neste sábado (19 de março), o dia do seu padroeiro: São José. A exemplo dos anos anteriores, será feriado e o comércio local permanecerá fechado, com o retorno do atendimento aos consumidores na segunda-feira.

O recesso em comemoração a data está previsto em lei municipal. Campo Mourão tem dois feriado municipais no calendário anual: 19 de março (São José) e do aniversário do município (em outubro).