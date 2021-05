Comércio abre em horário especial em C. Mourão neste sábado

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – das 9 às 17 horas – neste sábado (dia 15). Tradicionalmente, o funcionamento do comércio mourãoense em horário estendido acontece nos dois primeiros sábados do mês. Porém, neste mês de maio o primeiro sábado coincidiu com o feriado de 1º de maio e a legislação vigente prevê, nesses casos, a transferência do horário especial para os dois sábado seguintes.

O funcionamento das lojas até o final da tarde, aos sábado, constituiu-se em um atrativo a mais para os consumidores por oferecer maior facilidade aqueles que durante toda a semana trabalham em horário comercial. O horário especial aos sábados já é adotado há muitos anos em Campo Mourão e têm a adesão por parte dos consumidores, inclusive de cidades vizinhas.

Tradicionalmente, o horário especial aumenta consideravelmente o movimento na cidade e “turbina” as vendas, fomentando a economia local. As promoções realizadas por muitas lojas, que oferecem expressivos descontos e condições especiais de pagamento, tornam ainda mais atrativos para os consumidores os sábados em que o comércio de Campo Mourão atende em horário especial.