Comerciante é detido com cigarros contrabandeados em Araruna

A Polícia Militar de Araruna apreendeu uma grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai com um comerciante da cidade. Ele dirigia um Fiat Palio/Fire quando foi abordado pelos policiais, por volta das 10h50 desta segunda-feira.

A equipe fazia patrulhamento pelo jardim Esperança, quando passou ao lado do veiculo Palio, que era ocupado por um casal. Os policiais visualizaram sob o banco traseiro, caixas acobertadas por um pano preto.

Ao perceber a presença policial, o motorista deixou o local rapidamente, tomando rumo contrário da viatura. A equipe fez acompanhamento e conseguiu realizar a abordagem. Com o motorista de 28 anos, foi apreendida uma quantia considerável de dinheiro em espécie, somando a quantia de R$ 1.196,00, além de uma cédula de R$ 2.000,00 Guaranis e um cheque no valor de R$ 300,00.

Já no veículo foram encontradas caixas com cigarros oriundos do Paraguai. No total, havia 1.040 maços, acondicionados em 104 pacotes. Questionado sobre a mercadoria, o homem informou que é morador de Araruna e que possui um bar na cidade.

Os produtos, segundo ele, foram deixados recentemente para que fossem vendidos em seu estabelecimento. Além de perder a mercadoria, o veiculo também acabou apreendido porque possuía débitos de licenciamento.