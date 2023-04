Começa obra de duplicação da Rodovia do Aeroporto em Campo Mourão

A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL) deu início às obras de engenharia da duplicação da PR-317 e PR-840, no perímetro urbano de Campo Mourão, na região Centro-Oeste.

As intervenções têm início a partir do trecho já duplicado da PR-317 e seguem pela Rodovia do Aeroporto, como é conhecida, até Avenida Capitão Índio Bandeira (PR-840), no entroncamento com a Avenida Comendador Norberto Marcondes. No total, o trecho possui uma extensão de 3,7 quilômetros. A administração e fiscalização da obra cabe ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da SEIL.

Os primeiros meses da obra, que teve seu início em agosto do ano passado, foram dedicados para elaboração do projeto básico e projeto executivo, já avançados o suficiente para permitir o início dos trabalhos. Agora, já estão em andamento os serviços iniciais com o maquinário no local, executando a limpeza da faixa de domínio, com retirada de camada vegetal e dando os primeiros passos no sistema de drenagem e obras de arte corrente. Inicialmente, serão instalados os tubos de concreto dos bueiros celulares.

O investimento realizado pelo Estado é de R$ 39.799.999,62, com prazo de conclusão para abril de 2024. A duplicação irá beneficiar os quase 100 mil habitantes de Campo Mourão, além do tráfego de longa distância na rota de ligação com Cascavel, Maringá e Guarapuava.

O secretario de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, afirma que este é um dos principais investimentos do Estado no Noroeste. “É uma obra histórica para Campo Mourão porque vamos resolver mais um gargalo logístico. A principal rodovia de acesso no perímetro urbano do município ficará inteiramente duplicada. Também será construído um acesso ao Aeroporto Municipal, novas vias marginais, iluminação, calçadas e ciclovia. Isso garante mais qualidade de vida e fomenta o desenvolvimento na região”, afirma.

DETALHES

A duplicação contará com duas faixas novas de 3,6 metros cada uma, acostamento externo de 2,5 metros, sendo separadas das pistas existentes por barreiras de concreto New Jersey. As vias marginais também terão duas faixas. A pavimentação será executada com sub-base de macadame seco, base de brita graduada simples e faixa de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ).

As interseções em nível estão previstas entre as ruas Francisco Preisner e Pioneiro Alberto Tanigut, no acesso ao Aeroporto Municipal de Campo Mourão, e no entroncamento entre a PR-317 e a PR-840.

A obra também contempla serviços de drenagem e obras de arte correntes, como bueiros simples tubulares de concreto, drenos, sarjetas, boca de lobo, poços de visita, entrada e descida d’água; iluminação viária com postes de aço e postes de concreto com luminárias LED de 200W; sinalização horizontal, sinalização vertical, defensas simples, pórticos, semi-pórticos, tachas e tachões refletivos; calçada para pedestres e ciclovia.

