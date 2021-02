Com leucemia, Valdomiro precisa de ajuda para tratamento

Diagnosticado com leucemia há cerca de dois anos e meio, Valdomiro Saldanha Santos Junior, 31 anos, passou a viver um drama no tratamento da doença. Casado com Andressa Ariane Oliveira, com quem tem dois filhos, ele viu o medicamento que precisa estar em falta na rede pública.

Segundo sua esposa, a previsão é que a medicação só esteja disponível novamente em três meses, porém, a gravidade da doença não espera. “Ele precisa iniciar o tratamento imediatamente, com as injeções Azacitidina, a qual não conseguimos pelo SUS”, disse a esposa.

Valdomiro foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda (um tipo de câncer), em 2018. Após iniciar o tratamento no Instituto do Câncer em Campo Mourão, precisou ser transferido ao Hospital do Câncer de Maringá, onde iniciou o tratamento de quimioterapia no dia 13 de agosto de 2018.

“Depois ele precisou ser transferido para Curitiba, aonde fez quimioterapia, e no 6 de maio do ano passado fez o transplante de medula. Em setembro a Leucemia voltou, e espalhou pelo Sistema Nervoso, aonde o mesmo passou por transfusão de sangue, e por quimioterapia”, relatou a esposa.

Por ser uma leucemia aguda, ela apresenta rápido desenvolvimento, o que torna extremamente importante dar início ao tratamento o quanto antes. “Ele está com 27% da doença, por isso estamos correndo contra a tempo para conseguir que ele inicie o tratamento, fazendo o uso de injeção. São 14 ampolas por mês, durante 6 meses”, disse ela. O valor mensal das injeções corresponde a R$ 28.000.

Interessados em colaborar poderão contribuir por meio da seguinte conta bancária:

Banco Bradesco

PIX:44998864317

Agência: 179

Conta corrente: 306151-5

Andressa Ariane Oliveira