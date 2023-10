Com intensificação das ações em saúde, Paraná reforça cuidado à população idosa

Com uma população de aproximadamente 1,7 milhão de habitantes acima de 60 anos, o Paraná tem ampla gama de políticas da saúde voltadas à população idosa. As estratégicas possibilitam não somente melhorar a qualidade de vida desse público, mas também auxiliar equipes médicas para garantir melhor atendimento em todo o Estado. As ações posicionam o Paraná como uma referência em cuidado da saúde dos idosos.

No último ano, foram realizados 6.496.037 atendimentos individuais a idosos por profissionais de nível superior, como médicos e enfermeiros, na Atenção Primária à Saúde (APS), que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) indica que 74,9% dos idosos paranaenses utilizam o SUS.

“Todas as iniciativas, todos esses cuidados, refletem também no crescimento da expectativa de vida da população. Em 2010, a média dos paranaenses era de 75,2 anos, enquanto em 2021 este número subiu para 78,5 anos. O Governo do Estado tem projetado um Paraná melhor para todos e a atenção à pessoa idosa é parte fundamental deste processo”, destaca o secretário da Saúde, Beto Preto.

A mais recente destas ações é a introdução da inédita Caderneta da Saúde da Pessoa Idosa, um documento disponibilizado nas unidades básicas de saúde para ampliar o controle sobre doenças e agravos, reduzindo incapacidades e dependências dos idosos. São 37 páginas destinadas ao registro de atividades de vida diária, uso de medicamentos, hospitalizações, cuidados com a saúde bucal e quedas, bem como informações detalhadas sobre convivência social e familiar.

A Caderneta da Pessoa Idosa apresenta, ainda, o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF-20), uma ferramenta que auxilia na avaliação detalhada e na identificação de idosos frágeis, facilitando a comunicação entre eles, seus cuidadores, familiares e profissionais de saúde.

“A caderneta é um recurso valioso que fortalece nosso compromisso com a saúde desta população no Paraná, oferecendo um registro abrangente e uma avaliação clínica funcional, facilitando o cuidado individualizado”, avalia Beto Preto.

OUTRAS AÇÕES

A Sesa tem priorizado a capacitação de profissionais da saúde para atender as necessidades específicas da população idosa. Recentemente, na região Oeste do Estado, a Secretaria organizou um treinamento voltado especialmente para o cuidado e atenção às pessoas idosas. Cerca de 400 gestores e profissionais da Rede de Atenção à Saúde participaram do evento, que também incluiu um mutirão de saúde para este público.

“Nossas capacitações visam aprimorar a assistência aos idosos, garantindo cuidados específicos e qualificados. Este é um trabalho crucial, sobretudo quando consideramos o envelhecimento da população. Estamos comprometidos em garantir atendimento de qualidade para todos”, avalia Maria Goretti Lopes, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa.

Em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Secretaria da Saúde também disponibilizou o Manual de Prevenção de Quedas de Idosos, que aborda vários riscos de quedas e apresenta medidas preventivas essenciais para garantir a segurança dos idosos em suas residências. “As quedas não são acontecimentos comuns no envelhecimento, por esse motivo não se deve omitir sua ocorrência aos profissionais de saúde. Há ações simples em casa, mas que podem fazer toda a diferença na vida dessas pessoas”, observa a diretora.

Agência Estadual de Notícias