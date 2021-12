Com alta demanda, Detran-PR realiza mais de 508 mil exames práticos de direção em todo o Estado

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) realizou 508.124 exames práticos de direção durante 2021, em todo o Estado. Além do atendimento diário, foram feitos mutirões de exames para a categoria “B” da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Castro, Cascavel e Paranaguá, para dar mais celeridade à agenda. Essa categoria habilita para dirigir carros, caminhonetes SUV de 4 rodas, que não exceda 3.500kg e não tenham mais de 8 lugares

Em comparação com o ano passado foram 61,43% a mais. Já em relação a 2019 o crescimento foi de 22,59%.

Pelos mutirões foram realizados 9.177 exames a mais do que o normal. A alta demanda se deu por causa do represamento durante o período da pandemia e, também, devido à mudança na legislação: a Lei 14.071/2020 alterou o Código de Trânsito Brasileiro e retirou o período de 15 dias para reagendar novo teste, em caso de reprovação.

“Tem também o período de fim de ano, com o pessoal aproveitando o 13º para fazer o exame e ter a CNH em mãos. É um época com muita procura por exames, e a alteração na lei também contribuiu. Havendo vaga, o candidato já pode remarcar um novo teste para o dia seguinte”, explica o diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita.

DESTAQUES

Dentre os municípios do Interior que mais realizaram exames destacam-se Maringá e Sarandi (Noroeste), com 28.250 no ano; seguidos por Londrina (Norte), com 24.694; Ponta Grossa (Campos Gerais), com 21.067; Cascavel (Oeste), com 19.785, e Foz do Iguaçu (Oeste), com 16.162 exames.

Em Curitiba e região metropolitana foram contabilizados 104.966 exames – 13,16% a mais do que em 2019 e 66,02% a mais do que em 2020.

RESULTADOS

Em 2021, em Curitiba e região foram 55.499 candidatos aprovados. Já em 2019 passaram no teste 50.751 pessoas. Em 2020, o número de aprovados foi de 33.289. No total do Estado, 49.467 foram reprovados em 2021; em 2019 foram 42.006 e, em 2020, não conseguiram passar 29.934 candidatos.

Agência Estadual de Notícias