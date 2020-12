Com a covid-19 em alta, CM torna medidas preventivas mais rígidas

Com os casos de coronavírus em alta e com os leitos de UTI lotados no hospital Santa Casa, a prefeitura de Campo Mourão endureceu as medidas restritivas de enfrentamento à doença.

O prefeito Tauillo Tezelli (Cidadania), que reassumiu a prefeitura nesta manhã, após período de afastamento para a campanha eleitoral, assinou novo decreto o qual suspende a programação de Natal nos espaços públicos (Praça São José e Praça Getúlio Vargas), bem como a instalação de brinquedos.

Também estão proibidos o funcionamento de praça de alimentação, passeios de trenzinho, entre outros atrativos. O decreto tem validade de 10 dias. Além disso, nesse período deverão ser mantidos fechados o Estádio Municipal Roberto Brzezinski e os parques municipais, sob a gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SEAMA.

O decreto ainda determina suspensão de shows artísticos, mesmo que já tenham sido autorizados pelo Município; proibição de venda de bebida alcoólica e seu consumo em espaços públicos e privados, diariamente, das 00h00 às 06h00.

Em relação a eventos religiosos, o documento recomenda a não realização de missas, cultos e demais reuniões religiosas de modo presencial, enquanto o decreto permanece em vigor.

Durante os próximos dez dias, estão proibidos também aglomerações de pessoas em locais públicos, tais como vias públicas, parques, praças e afins, bem como em locais privados, admitindo-se apenas movimentações transitórias. Quem descumprir as medidas estabelecidas no decreto estará sujeito a multa.

Campo Mourão enfrenta uma das piores fases do coronavírus. A cada 100 testes, ao menos 40 estão tendo resultado positivo. Boletim de ontem confirmou mais 23 casos e a cidade chegou a 2.304 desde o início da pandemia. Desse total, 1.843 estão recuperados e 48 morreram. Há ainda outros 446 pacientes suspeitos e 864 monitorados.