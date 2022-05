Com 250 animais para cuidar, frio faz aumentar trabalho da PAIS

As baixas temperaturas não causam sofrimento apenas em moradores de rua. A saúde dos animais também fica comprometida o que faz aumentar ainda mais a demanda da Associação dos Protetores de Animais Independentes (PAIS) de Campo Mourão.

A entidade é responsável por cerca de 250 animais acolhidos. “Com o frio eles adoecem com mais facilidade”, conta Amanda Tonet, responsável pela PAIS. Por conta disso, ela até pede para que os moradores de bairros preparem caixas ou forro para animais que perambulam pelas ruas.

“Geralmente o animal de rua permanece no bairro e se torna amigo dos moradores. Nesse período de inverno é importante esse acolhimento aos animais”, solicita Amanda. Nesse período de baixas temperaturas, a PAIS recebe também cobertores, roupinhas e até mesmo tapetes usados que possam servir de proteção aos bichos.

FEIRA DE ADOÇÃO

No próximo dia 29 de maio a PAIS vai promover mais uma Feira de Adoção de Animais. A feira será na Praça da Catedral São José, com início às 9 horas.

Também será realizada na área central uma caminhada em prol dos animais e apresentação de palestras sobre: injeção anti cio; vacinas e antiparasitários e posse responsável. O evento será promovido em parceria com o Centro Universitário Integrado.

Com a pandemia aumentou o número de cães abandonados na cidade e para complicar ainda mais, os preços das rações subiram. Segundo Amanda, pessoas que doavam até três sacos de ração por mês, por exemplo, passaram a doar apenas um devido aos preços do alimento. “Tem se tornado bem difícil.”

As receitas adquiridas com o Programa Nota Paraná é o que mais tem ajudado na compra de rações. Amanda pede para que as pessoas contribuam pelo Nota Paraná. Para fazer a doação direto pelo site do Programa basta usa o CNPJ da PAIS 18.003.028/0001-48.

Outra opção pe levar a nota da compra, sem o CPF, em um dos pontos de coleta como a Clínica Veterinária São Francisco e Pet Shop Mundo Animal ou ainda fazer contato via WhatsApp: 9.9937-7075 (Amanda).