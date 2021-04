Colégios estaduais fazem nova entrega de alimentos nesta sexta-feira

Os colégios estaduais do Paraná realizam nesta sexta-feira (16) mais uma distribuição de alimentos da merenda escolar. A entrega será a segunda deste ano (a primeira foi em 31 de março) e destina-se a famílias de estudantes regularmente matriculados nos colégios da Rede Estadual de Ensino e inscritas no CadÚnico. São mais de 220 mil famílias beneficiadas.

A entrega terá frutas, legumes e hortaliças frescas da agricultura familiar, junto com os itens não perecíveis dos estoques das escolas, como arroz, feijão, farinha, açúcar, macarrão, óleo de soja, entre outros. O representante da família só poderá fazer a retirada na escola onde o aluno está matriculado.

Neste momento de suspensão das aulas presenciais, a entrega da agricultura familiar de aproximadamente 25 mil pequenos produtores paranaenses acontece a cada 15 dias, sendo cerca de 700 mil quilos em cada uma delas.

A variedade dos alimentos entregues é de acordo com a localidade e disponibilidade de estoque das instituições de ensino, ou seja, pode variar de escola para escola. Parte dos produtores entrega leite, panificados e ovos, por exemplo.

Futuras entregas estão condicionadas à continuidade da suspensão de aulas presenciais. Quando o ensino híbrido entrar em funcionamento, a merenda será utilizada na escola.

QUEM PODE RECEBER

Os beneficiários são os inscritos no CadÚnico. Neste ano a entrega é de um kit por família e não de um kit por estudante, como foi em 2020. Pode acontecer do inscrito no CadÚnico estar fora da lista dos beneficiários, caso os dados cadastrados estejam diferentes dos que constam no Sere (Sistema Estadual de Registro Escolar), como o nome, data de nascimento ou CPF.

Outro exemplo é o caso de cadastros novos: se a inscrição no Cadastro Único do governo federal é recente o nome pode não constar na lista atual.

INVESTIMENTO

Em 2020, o Governo do Estado distribuiu quase 40 mil toneladas de alimentos, um investimento de R$ 187,9 milhões, bem acima de 2019, quando foram distribuídas 23 mil toneladas (apenas nas escolas), perfazendo um total de R$ 127 milhões investidos.