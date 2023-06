Colégio Estadual está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes

O Colégio Estadual de Campo Mourão prossegue com as inscrições abertas para diversos cursos técnicos, os quais são oferecidos gratuitamente. Os interessados devem procurar o Colégio Estadual até o próximo dia 9 de junho, levando documentos pessoais, e histórico escolar do Ensino Médio.

São oferecidos os seguintes cursos: Técnico em Estética, Técnico em Enfermagem, Técnico em Administração, e Técnico em Segurança do Trabalho. Com os cursos profissionalizantes os candidatos têm uma formação fundamental para o mercado de trabalho. Além disso, recebem certificado técnico profissional.