Codusa inicia serviços de recape no Conjunto Cohapar

Foi iniciado nesta semana o recape de ruas do Conjunto Milton Luiz Pereira (Cohapar). Nesta quarta-feira (08), foi recapeada a Rua Pássaro Preto, onde todos os sábados é realizada a Feira do Produtor. Os serviços são executados pela Codusa e o valor do contrato é de R$ 1,8 milhão, com financiamento da Caixa Econômica Federal.

Além do recape, os serviços incluem sinalização de trânsito. “Estão contemplados nesse contrato os trechos mais críticos de ruas dos dois lados da rodovia BR 272”, explica o presidente da Codusa, Luiz Carlos Malavazi. Outro projeto, que está em processo de licitação, contempla as vias marginais da rodovia.

Segundo o prefeito Tauillo Tezelli, os contratos para recape da maioria das vias do grande Lar Paraná foram assinados no fim do ano, num investimento em torno de R$ 8 milhões, em três etapas. “Vamos atender todo o Lar Paraná com recape das ruas e asfaltamento de alguns trechos”, explica o prefeito.

O comerciante Renan Insert, do ramo de salgadinhos, comentou sobre a importância do investimento no bairro. “Esse recape era muito aguardado por todos nós e um serviço como esse eu nunca vi por aqui. Vai valorizar, inclusive, os imóveis do bairro”, ressaltou.

O presidente da Associação de Moradores do Cohapar, Cláudio Fernandes, também comemorou o início dos trabalhos. “Muitos aqui disseram que não passava de promessa política, mas hoje estamos vendo que uma de nossas maiores necessidades está sendo atendida, resultado do trabalho de todos que ajudaram”, disse o presidente.