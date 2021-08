Codecam inicia o programa de Vocações Regionais Sustentáveis em Campo Mourão

Campo Mourão vem crescendo solidamente na Fabricação de Aparelhos Eletromédicos, Eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação, principal atividade da cadeia produtiva de fabricação de aparelhos eletromédicos do município. Essa atividade faz parte da estrutura produtiva de Campo Mourão há mais de 20 anos e se destaca por possuir um aglomerado de indústria formando um importante Arranjo Produtivo Local – APL, que ao longo dos últimos anos vem ganhando notoriedade tanto em nível estadual, quanto nacional.

Além de gerar um volume significativo de negócios que contribui diretamente para o desenvolvimento econômico de Campo Mourão e da região, o município é destaque com essa atividade em outros indicadores.

De acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, em 2019 Campo Mourão foi o município do Paraná que apresentou o maior número de empregos formais na atividade de Fabricação de Aparelhos Eletromédicos e Eletroterapêuticos e Aparelhos de Irradiação. Neste ano, Campo Mourão se destacou por concentrar 25% dos estabelecimentos e 50% dos empregos formais do estado do Paraná nessa atividade. Já em nível nacional, Campo Mourão ocupa 6º lugar entre os municípios que mais geram empregos nesta atividade.

Nesta perspectiva, por meio do ecossistema consolidado, Campo Mourão foi convidado a participar da seleção do Programa de Apoio às Vocações Regionais Sustentáveis (VRS) do Paraná. Lançado em 2021, esse programa consiste em uma política do Governo do Estado desenvolvida pela Invest Paraná que tem por objetivo promover o crescimento socioeconômico a partir da ampliação do acesso aos mercados para produtos provenientes de vocações regionais do Estado.

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão –CODECAM, elaborou um projeto contendo informações sobre a importância dessa atividade para o município e região. Este projeto foi aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná e o município de Campo Mourão foi então selecionado para participar do programa tendo como foco de análise a cadeia produtiva de fabricação de aparelhos eletromédicos.

A partir de então, o CODECAM articulou parcerias junto a instituições públicas e privadas para financiamento das ações para a implementação do programa no município. Em virtude dessas parcerias, em junho de 2021, foi possível dar início as atividades do projeto.

Para lançamento e formalização do programa, Campo Mourão recebeu nesta manhã (19/08), a visita do Secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná, Deputado Márcio Nunes, do Presidente da Invest Paraná;José Eduardo Bekine do Coordenador do Projeto Vocações Regionais e Sustentáveis do Paraná, Bruno Antonio Banzato. O evento aconteceu no auditório da ACICAM e contou com a presença do Prefeito Municipal Tauillo Tezelli, Vereadores, lideranças políticas, empresários e conselheiros.

Com a implementação do Programa de Apoio às Vocações Regionais Sustentáveis (VRS) do Paraná em Campo Mourão, espera-se que a cadeia produtiva de fabricação de aparelhos eletromédicos ganhe ainda mais notoriedade, contribuindo assim para o seu crescimento, fortalecimento e atração de investidores para Campo Mourão.