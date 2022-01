CM volta a ter voo para Curitiba

Nesta terça-feira (25), será retomada a linha aérea Campo Mourão a Curitiba, por meio da Azul, dentro do programa Voe Paraná. Antes da pandemia o serviço era realizado pela Gol. Nesta segunda-feira (24) o site da Azul vende a passagem por R$ 322,80.

O aeroporto de Campo Mourão e de outras cidades do interior passam a contar com voos diretos e regulares para Curitiba a partir desta terça-feira.

Também estão à venda passagens para quinta-feira, pelo preço de R$ 364,80, e também para sábado, com valor bem mais em conta: R$ 212,80. O primeiro voo, nesta terça-feira, sai as 8h50 e chega à capital às 10h20.

O retorno a Campo Mourão acontece também às terças, quintas e sábado, com saída às 9h e chegada prevista para as 10h50.

As rotas serão operadas com o Cessna Gran Caravan, modelo utilizado pela empresa sub-regional da Azul, a Azul Conecta, com capacidade para nove passageiros.

Em Curitiba, os clientes terão a possibilidade de se conectar para cerca de 35 voos diários da Azul para doze destinos, como Rio, São Paulo, Porto Alegre, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cuiabá e Campo Grande. O Paraná será o Estado brasileiro com maior número de destinos cobertos pela Azul a partir deste ano.