CM terá Ceia de Natal drive thru

O ano de 2020 está sendo marcado por eventos no formato drive thru, por conta da pandemia do coronavírus. Foi assim durante o ano todo, principalmente com os pratos típicos da região, com parte da renda sendo destinadas a entidades assistenciais.

E com uma data importante como o natal não poderia ser diferente. Foi pensando nisso que o empresário Márcio Nelson Cruz da Silva, do Buffet Mundial teve a iniciativa de oferecer a Ceia de Natal pelo sistema drive thru.

“Sabemos que o natal é uma data muito importante para sua família, por isso preparamos uma ceia incrível, para que você aproveite esse dia com sua família em harmonia e sem se preocupar com nada”, disse o empresário.

O cardápio típico natalino será servido no Celebra Eventos, na véspera do natal, no dia 24 de dezembro, das 19h30 as 23h30. “A ceia é para quatro pessoas e uma bela decoração natalina será preparada no Celebra para recepcionar as pessoas que forem buscar o kit”, informou.

A ceia custa R$ 250,00, com arroz natalino, salpicão, salada natalina, rondelli de queijo, ave e lombo. Os convites podem ser solicitados pelos telefones (44) 99992-4900 ou (44) 99925-2268, ou adquiridos no Clube Rosa (próximo à livraria Estudantil), ou no pet shop Mundo Animal (próximo ao Paraná Supermercado do centro).

A boa ação do evento, será a doação de uma ceia completa para as crianças do Lar Miriã e para as internas do Lar Dom Bosco.