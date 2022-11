CM terá cápsula do tempo para ser aberta nos 100 anos do município

Uma cápsula do tempo com diversos itens utilizados na atualidade será enterrada no jardim em frente ao Paço Municipal na próxima quinta-feira, dia 3 de novembro, às 10h30. Inicialmente a lacração da cápsula estava prevista para segunda-feira (31), mas foi transferida em razão do tempo chuvoso. A iniciativa da administração municipal de Campo Mourão faz parte da programação dos 75 anos de emancipação do município.

A cápsula deverá ser aberta em outubro de 2047, quando a cidade comemora 100 anos. Confeccionada em inox, a cápsula mede 60 centímetros de comprimento por 40 cm de largura e 40 cm de altura. Os itens a serem lacrados dentro estarão em envelopes de plástico. Entre eles uma carta escrita pelo prefeito Tauillo Tezelli, documentos, fotografias, entre outros objetos utilizados atualmente, inclusive da área da Saúde para lembrar a pandemia de Covid-19, como máscara, material para teste rápido e boletim.

“Além de despertar curiosidade a cápsula será uma contribuição para o centenário da cidade, que obviamente será um marco histórico”, justifica o coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco. Ele ressalta que o município teve a colaboração de entidades e instituições para obter os itens colocados no receptáculo.