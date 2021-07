CM registra a temperatura mais baixa do ano, segundo o Simepar

Como já era previsto pelo Instituto Simepar, as temperaturas despencaram no Paraná nesta semana. Em Campo Mourão, segundo o Simepar, a madrugada desta quinta-feira, registrou a temperatura mais baixa do ano: -3,2ºC .

“Foi a temperatura mais baixa do ano para Campo Mourão, mas a partir de amanhã já começa a subir, com os termômetros marcando números positivos”, constatou o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

Com tanto frio nesta quinta-feira, houve novas formações de geadas, o que aumenta os prejuízos na agricultura, com lavouras de milho e de trigo. A temperatura máxima prevista para hoje é de 12º C.

Amanhã, a previsão mínima é de 2º C e máxima de 16º C, devendo se manter assim no sábado. Já no domingo, os termômetros deverão registrar mínima de 7º C e máxima de 17º C.