CM realiza o segundo Cortejo Natalino nesta quarta-feira

Vias públicas dos Jardins Araucária e Tropical, do conjunto Perdoncini e de bairros vizinhos, bem como algumas áreas do centro de Campo Mourão, serão percorridas na noite desta quarta-feira (16/12) pelo Cortejo Natalino Sobre Rodas do projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020”. A saída está marcada para às 19 horas, do jardim Araucária.

Será o segundo cortejo natalino da programação deste ano. O primeiro aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 11/12, no Distrito de Piquirivaí e na Vila Guarujá. Em razão da pandemia de Covid-19, os cortejos sobre rodas, neste ano substituem o tradicional cortejo pela Avenida Irmãos Pereira, que em anos anteriores tiveram a participação de aproximadamente 600 figurantes e mais de uma dezena de carros alegóricos.

O roteiro para esta quarta-feira inclui a saída do cortejo na avenida Luciano Marmontel, (jardim Araucária), seguindo pela rua Roberto Brezezinski até a avenida Irmãos Pereira. Desce a Rua Santos Dumond, vira na avenida Armelindo Trombini (jardins Flora I e II, Paulista e conjunto Parigot de Souza). O cortejo contorna a avenida Prefeito Pedro Viriato, descendo a rua Vassílio Boiko (jardim Aeroporto), subindo na avenida Belin Carolo, rua Sanhaço (conjunto Montes Claros), avenidas da Natureza e Prefeito Pedro Viriato (jardim Tropical), rua Ney Braga (conjunto Ilha Bela e jardim Corinthians), rua Engenheiro Mercer (jardim Santa Nilce), segue para o jardim Cidade Nova, virando na rua Prefeito José Antônio dos Santos, segue para o conjunto habitacional Fortunato Perdoncini, passando pela ruas Olívio Salvadori e Hideji Kobayashi. Desce a avenida das Torres até a Perimetral Tancredo de Almeida Neves, sobe a rua Panambi, Avenida Capitão Índio Bandeira até a ruaSão Josafat.

ATRAÇÕES

A carreata é aberta por um veículo com o Presépio Vivo, estrela guia e um anjo. Um trio elétrico com DJ, duendes, boneco de neves, vem em seguida. A carreata terá ainda o trenzinho com personagens infantis, uma carreta com vários cenários e personagens natalinos (quebra nozes, bonecos de neve, árvore de natal, ursos de pelúcia, Mamãe Noela etc.), caminhão da natureza com um planeta Terra e vários personagens representando a época de pandemia.

O sexto e último veículo da carreata – um ônibus aberto – levará o Papai Noel e artistas que vão interagir com a população.

O terceiro cortejo da programação está marcado para o próximo dia 23 e será realizado na região do jardim Lar Paraná e na área central da cidade.

REALIZAÇÃO

Pelo quarto ano consecutivo, o projeto “Campo Mourão Cidade Natal” tem a Associação Sou Arte como entidade executora. Em 2017, logo após assumir a administração municipal, o prefeito Tauillo Tezelli buscou a entidade com o desafio de transformar o Natal de Campo Mourão em referência no estado.

Para viabilizar a ação, a entidade executora capta recursos junto a empresas, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura). Parte do Imposto de Renda devido pelas empresas patrocinadoras é destinado ao projeto.

Neste ano, o projeto “Campo Mourão Cidade Natal” conta com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Regional de Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. O projeto tem ainda o apoio da prefeitura de Campo Mourão, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio.