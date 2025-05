CM lança 5ª edição do Pint of Science, o maior festival de divulgação científica do mundo

Campo Mourão se prepara para mais uma edição do Pint of Science, o maior evento internacional de divulgação científica do planeta, que busca levar a ciência e seus pesquisadores para conversas descontraídas nos bares da cidade.

O lançamento da 5ª edição na cidade acontece no dia 15 de maio (quinta-feira), às 19h31, no Passeio Seo Silvestre (Rua Interventor Manoel Ribas, 1394), com entrada totalmente gratuita e sem necessidade de inscrição. A proposta do festival é levar cientistas para conversar diretamente com o público de forma leve e divertida, sem jargões técnicos, mostrando como a ciência está presente no dia a dia de todos.

Criado na Inglaterra e trazido ao Brasil pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, o Pint of Science se consolidou como um fenômeno global. Este ano, o evento será realizado simultaneamente em 27 países nos dias 19, 20 e 21 de maio, com participação de 169 cidades brasileiras, incluindo Campo Mourão. A programação local será divulgada em breve nos perfis @_idea5 e @integradouniversitario.

“O Pint of Science em Campo Mourão traz alguns bons diferenciais em relação às demais cidades. Primeiro que acontece em 8 bares da cidade, já são mais de 2400 pessoas que participaram em edições anteriores e 49 pesquisadores. Outro diferencial é que no primeiro dia o evento é dedicado inteiramente às Pesquisadoras, ou seja, somente palestrantes mulheres” observa Eduardo Akira Azuma, Secretário Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico e coordenador local do evento.

Em Campo Mourão, o evento é uma realização do Idea5 e do Centro Universitário Integrado, com organização conjunta da UTFPR, UNESPAR, UNICAMPO, Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, CODECAM, Ecossistema de Inovação de Campo Mourão e Sistema Regional de Inovação Centro Ocidental. Toda a iniciativa é feita por voluntários — inclusive os pesquisadores — que acreditam na importância de aproximar a ciência das pessoas e promover a cultura do conhecimento.