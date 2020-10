CM empata em casa com o Umuarama pela Liga Nacional de Futsal

Jogo intenso que terminou em empate na noite deste domingo (04) na Arena UTFPR (Belin Carolo). O Campo Mourão recebeu a equipe de Umuarama, pela 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal.

O time mourãoense foi bastante superior na maior parte do jogo, mas o destaque do azulão, o goleiro Ale Falconi, impediu que o anfitrião convertesse as finalizações em gols.

O primeiro tempo terminou em 0x0. Na segunda etapa, Café, faltando apenas 2,41 para o final da partida, marcou um para o Campo Mourão. O Umuarama começou a usar a estratégia do goleiro linha e Caio Jotinha acabou empatando o jogo, com apenas 0,48 para o fim.

O resultado imita o da primeira partida em que os dois paranaenses se enfrentaram pela LNF no início de setembro.

Com o empate, Umuarama chega aos 15 pontos e Campo Mourão termina a rodada com 09. No grupo C, se mantém Umuarama, Pato e Campo Mourão respectivamente nas primeiras colocações, seguidos de Assoeva e Tubarão.

Para o próximo confronto pela Liga, a equipe viaja para Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, para enfrentar o Assoeva. O jogo acontece no próximo domingo (11), às 11h15, com transmissão pela LNFTV.