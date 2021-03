CM/Basquete/Assercam vence o Sesi Franca no returno do NBB

O VipTech Campo Mourão Basquete/Assercam enfrenta o Sesi Franca Basquete, nesta quinta-feira (04 de março), ás 17h (de Brasília), no ginásio Antonio Prado Junior (CA Paulistano), em São Paulo (SP), na sequência do returno da fase inicial do Novo Basquete Brasil (NBB) – 2020/2021.

Para o técnico Emerson de Souza, este é mais um duelo complicado, como tem sido o panorama da competição até aqui. “Estamos trabalhando para buscar uma regularidade durante toda a partida. E nesse jogo contra o Sesi Franca, essa regularidade e o equilíbrio serão fundamentais para construirmos o resultado positivo”, analisou o comandante do time paranaense.

O VipTech Campo Mourão Basquete/Assercam ocupa a 15ª colocação na classificação geral, com cinco vitórias e 17 derrotas, enquanto a equipe francana aparece no 10º lugar, com 11 vitórias e 13 derrotas.

VipTech Campo Mourão Basquete/Assercam: 1. Raphinha de Souza, 3. Matthew Frienson, 8. Rafael Castellón, 11. Luizinho dos Santos, 19. Guilherme Magna, 25. Marciel Pajé, 31. Lucão dos Santos, 33. Juan Figueroa, 40. Tom Oliveira, 50. Yago Varejão e 55. Anton Cook.

Comissão Técnica: Omar Bertolim (supervisor), Emerson de Souza (técnico), George Rodrigues Salles (assistente técnico) e Iuri Ribeiro Soares (mordomo).