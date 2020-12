Cleber Francioli é eleito delegado do CRC para atuar em CM e região

Nascido em Sertanópolis e radicado em Campo Mourão há 27 anos, onde é sócio proprietário da empresa Maranata Contabilidade, Cleber Roberto Francioli foi eleito delegado do CRC – Conselho Regional de Contabilidade para atuar em 13 municípios desta região. O resultado oficial da eleição foi divulgado na última semana e a data de posse ainda não foi definida.

Cleber Francioli é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e foi presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) na gestão 2016-2017. Na atual diretoria da entidade é o diretor de Esportes e integra a equipe que conquistou o direito da cidade sediar, em 2021, os Jogos dos Contabilistas do Paraná (Jocopar).

O CRC Paraná homologou o resultado da eleição em reunião que aconteceu no último dia 10, em Curitiba. O mandato de Cleber Francioli terá a duração de quatro anos, com início no próximo dia 1º de janeiro e término no dia 31 de dezembro de 2024. Na eleição, ele concorreu com a contabilista mourãoense Marisa Pante Ferreira.

Francioli tem 46 anos e como delegado do CRC atuará nos municípios de Araruna, Barbosa Ferraz, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Iretama, Luiziana, Mamborê, Peabiru, Quinta do Sol e Roncador.