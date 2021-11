Cinco bovinos estão soltos na Avenida Jorge Walter

Uma cena inusitada foi registrada na manhã desta segunda-feira, em Campo Mourão. Cinco animais bovinos foram encontrados soltos na Avenida Jorge Walter, próximo à rua Araruna.

Os animais pastam no canteiro central, circulando em meio à via pública e caminhavam em direção ao Lar Paraná, levando risco aos usuários do trânsito. A Polícia Militar foi acionada para que o proprietário seja identificado e recolha os animais.