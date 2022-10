Cidade volta a contar com o projeto “Atividades Culturais, Campo Mourão – Cidade Natal 2022”

A Associação Sou Arte (ASA) anunciou que inicia, no dia 15 de novembro, a instalação dos itens de ambientação das praças São José (centro), Alvorada (jardim Lar Paraná) e do Japão (jardim Tropical) para a apresentação do tradicional espetáculo do projeto cultural “Atividades Culturais, Campo Mourão – Cidade Natal 2022”. Na mesma data começa a ser montado o túnel de luzes no centro da cidade.

Equipes de metalúrgicos, pintores, eletricistas, costureiras, cenógrafos e outros profissionais já estão trabalhando há algum tempo na preparação dos materiais que serão utilizados na quinta edição do projeto. As peças que serão utilizadas na ambientação dos três logradouros públicos estão passando por manutenção e diversas delas estão ganhando nova formatação. Também começam a ser preparadas as estruturas dos carros alegóricos para o cortejo natalino, pela avenida Irmãos Pereira, que neste ano serão motorizados (através de parceria com a Coamo). Nas edições anteriores, a maior parte dos carros alegóricos tinha tração humana, conduzido por soldados do Tiro de Guerra.

Também estão sendo confeccionados os trajes que serão usados pelos artistas da Associação Sou Arte nas três apresentações do espetáculo natalina – que marca a chegada do Papai Noel, bem como pelos cerca de 500 figurantes que tomarão parte do cortejo. Nos barracões da companhia artística, localizados no jardim Araucária, o movimento já é intenso.

O projeto “Campo Mourão – Cidade Natal” é desenvolvido através de recursos captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, com execução a cargo da Associação Sou Arte. Os patrocinadores, neste ano, são a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Integrado e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).

PREFEITURA

A prefeitura e a Fundação Cultural também já deram início à execução de serviços de limpeza e manutenção nos espaços onde tradicionalmente são concentradas as atividades do projeto “Atividades Culturais, Campo Mourão – Cidade Natal 2022”. A fonte luminosa da praça Getúlio Vargas está ganhando nova pintura e várias outras melhorias estão em execução nos logradouros públicos.