Cidade Natal: Associação Sou Arte presta contas e anuncia metas para o próximo Natal em Campo Mourão

Autoridades, representantes das empresas patrocinadoras, dirigentes empresariais e lideranças da comunidade participaram na manhã desta sexta-feira (5/5) da prestação de contas do Projeto Atividades Culturais “Campo Mourão – Cidade Natal/2022”, realizada pela Associação Sou Arte (ASA). O evento aconteceu nas dependências da Casa do Empreendedor.

O relatório detalhado da quinta edição do projeto cultural que a partir de 2017 revolucionou as comemorações natalinas na cidade foi apresentado por Edilaine Maria de Castro, da diretoria da ASA. Inicialmente ela agradeceu o apoio recebido não apenas dos patrocinadores, mas também de órgãos e entidades para o desenvolvimento da programação. Também destacou os reflexos positivos que o projeto propicia a Campo Mourão nas mais diferentes áreas e revelou que mais de 480 pessoas foram contratadas para a preparação e desenvolvimento das atividades. Apenas na preparação de estruturas metálicas trabalharam de 12 a 15 pessoas.

O relatório apontou que mais de 229 mil pessoas foram atendidas pelo projeto com as várias atrações programadas. No desenvolvimento das atividades foram movimentadas mais de 10 toneladas de estrutura. A apresentação foi encerrada com a exposição de dados financeiros, de participação do público e da divulgação alcançada.

Na sequência falaram o prefeito Tauillo Tezeli e o deputado estadual Douglas Fabrício. Em nome das empresas patrocinadoras falou o representante da Coamo Agroindustrial Cooperativa, o assessor de imprensa Ilivaldo Duarte. Entre os presentes ao evento, a vice prefeita Fátima Nunes, o presidente do Poder Legislativo, Edilson Martins; o presidente da Unimed Campo Mourão, Rodolfo César Visoni Poliseli; a primeira dama do Município, Hosana Tezelli; a presidente da ASA, Raquel Aparecida da Cruz; o presidente da Associação Comercial e Industrial (Acicam), Ben-Hur Berbet; o presidente do Sindicato Empresarial do Comércio, Nelson Bizoto, além de vários vereadores e secretários municipais.

O projeto Atividades Culturais “Campo Mourão – Cidade Natal/2022” foi uma realização do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura. Teve o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Colacril, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Supermercados Paraná, Unimed Campo Mourão e Integrado.

Contou ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). A execução foi da Associação Sou Arte, sediada em Campo Mourão, mas que atua em mais de 70 cidades do Paraná e estados vizinhos.

Cada um dos patrocinadores recebeu relatório de prestação de conta

NATAL 2023

Edilaine Castro também anunciou que encontra-se em fase adiantada a captação de patrocínios para o “Campo Mourão – Cidade Natal/2023” e que várias empresas já formalizaram a adesão, inclusive com aporte financeiro. A busca por mais parceiros prossegue e várias inovações foram incluídas na proposta de programação para a próxima edição.

O investimento está estimado em pouco mais de R$ 2,2 milhões. Na edição passada, feita com orçamento de 2021, o investimento foi de aproximadamente R$ 1 milhão. No ano passado, Cascavel abriu licitação para investir até R$ 5 milhões em decoração de Natal. Londrina planejou gastar até R$ 5,8 milhões.