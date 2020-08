Chuva para e o frio chega a C. Mourão

Após o grande volume de chuva que cai sobre Campo Mourão e região, a previsão é de que o tempo melhore a partir desta quinta-feira. Segundo o Instituto Simepar, a quinta-feira já será com menos chuva e na sexta-feira o sol já deverá aparecer.

A chuva vai embora, para dar lugar ao frio. De acordo com o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar, a temperatura despenca no fim de semana.

“A partir de sexta-feira, haverá queda brusca de temperatura, com a mínima variando de 4 a 6Cº”, disse ele. Sobre o volume de chuva em Campo Mourão, o dia mais chuvoso foi nesta quarta-feira, com 82 milímetros até o início da tarde. Ontem choveu 22,6 mm