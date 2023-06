Chuva já se aproxima de 100mm em Campo Mourão

A chuva que cai desde a madrugada de segunda-feira, 12, em Campo Mourão já se aproxima de 100 milímetros, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Após longo período de estiagem, a chuva era esperada com ansiedade pelos agricultores que já acumulavam prejuízos com a safra do milho safrinha.

Com a chegada da chuva, caiu também a temperatura, que nesta quarta-feira registra mínima de 13ºC. Ainda segundo o Simepar, no fim de semana o frio deve se intensificar, com mínima prevista de 10ºC, entre sexta-feira e domingo.

A chuva, porém, vai perdendo força, mas ainda continua nesta quinta-feira, 15. Entre sexta-feira e sábado, ainda deverá ocorrer chuviscos. “O tempo segue chuvoso no Estado nesta tarde de quarta-feira. As chuvas são fracas na sua grande maioria, sem atividade elétrica associada, mas ocorrem de forma contínua”, disse o meteorologista, Samuel Braun.