Cemitério São Judas Tadeu teve 44 sepultamentos em fevereiro

O cemitério municipal São Judas Tadeu, de Campo Mourão, divulgou nesta segunda-feira, o balanço de fevereiro de sepultamentos feitos no local. No total, foram 44 enterros.

A administração do cemitério contabilizou 22 entradas de homens e 21 de mulheres, além de uma criança do sexo masculino. Já no cemitério Parque Angelus, foram outros três sepultamentos e quatro corpos foram cremados em Maringá. Ainda teve três casos de óbitos em que o enterro foi realizado em outras cidades.

Dos 44 sepultamentos no São Judas Tadeu, 37 faleceram de causa natural, três por homicídio, e os outros quatro, por suicídio, acidente de trânsito, de trabalho e afogamento.