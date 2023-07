Celulares são apreendidos pela PRF na BR-369, em Campo Mourão

Pelo menos 60 aparelhos celulares contrabandeados do Paraguai foram apreendidos em um veículo Hyundai HB20, com placas de Foz do Iguaçu, na tarde dessa sexta-feira, em Campo Mourão.

A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 13h, na BR-369, próximo à praça de pedágio desativada, entre Campo Mourão e Mamborê.

Os policiais constataram haver alterações nas estruturas internas do automóvel e encontraram ocultados nas laterais, cerca de 60 aparelhos celulares provenientes do Paraguai.

Além dos aparelhos celulares, havia também certa quantidade de perfumes introduzidos no país de forma irregular.

O motorista de 41 anos disse aos policiais que havia adquirido as mercadorias no país vizinho e pretendia seguir até São Paulo, onde pegaria um voo para João Pessoa/PB. A ocorrência foi encaminhada à Receita Federal, em Maringá.

O condutor responderá, em tese, pelo crime de descaminho com penas que podem chegar a 4 anos de reclusão.