Celebração de Corpus Christi voltará às ruas de C. Mourão após pandemia

Uma das principais celebrações da Igreja Católica, a celebração de Corpus Christi retorna às ruas de Campo Mourão dois anos depois de ser paralisada por causa da pandemia de Covid-19. O feriado religioso será comemorado no dia 16 de junho.

Como fazia antes da pandemia, a Catedral de São José vai fazer os enfeites de rua e iniciar a procissão na praça, seguindo até a paróquia Santíssima Trindade – rito Ucraniano, na avenida Manoel Mendes de Camargo, esquina com a rua São Josafat. A celebração começa a partir das 9h.

Cada paróquia faz a sua celebração, sempre no período da manhã. No Lar Paraná a paróquia Nossa Senhora do Caravagio programou o evento para as 10h, enquanto no jardim Copacabana a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro celebra às 8h. Algumas paróquias ainda não definiram os horários e trajetos da procissão.

Os tradicionais tapetes coloridos que revestem as ruas para celebrar a Eucaristia dão também um caráter cultural ao evento. Em Curitiba, por exemplo, são cerca de 1,5 quilômetro de tapetes, que saem da Catedral Metropolitana, na Praça Tiradentes, atravessam a Avenida Cândido de Abreu até chegar à Praça Nossa Senhora da Salette, no Centro Cívico. Cerca de 4 mil pessoas são responsáveis pela confecção.