CDL comemora 38º aniversário

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Mourão (CDL) comemora nesta quinta-feira (24/2) o 38º aniversário de fundação. Ronauro – “Roni” – Massaretto Gouveia é o atual presidente da entidade, que funciona no pavimento térreo do Centro Empresarial Cidade.

Entre as ações que mais projetam o CDL local está a realização – duas vezes por ano – do Feirão Queima de Estoque do Comércio de Campo Mourão. Porém, com a pandemia de Covid-19 a tradicional promoção deixou de acontecer nos últimos anos. Porém, a entidade registra em sua história a promoção de muitas palestras, cursos e outros eventos voltados ao setor do comércio lojista ao longo de quase quatro décadas.

Alcídio Pereira foi o primeiro presidente (1984-1986). Na sequência, a entidade foi presidida por: Antônio Lopes Pequito (1986-1988), Ismael Teobaldo de Assis (1988-1990), José Aparecido de Oliveira (1990-1992 e 1994-1996), Oscar Gonçalves (1992-1994), Lázaro de Souza Filho (1996-1998), Francisco Lopes Pequito (1998-2001), Márcio Alexandre Chiroli (2001-2003), Álvaro Machado da Luz (2003-2005), Marcelo Chiroli (2205-2008), Antônio dos Reis Pereira (2008-2010) e Paulo César Gomes (2010-2014), Ivo da Silva (2015-2018), Fábio Júnior Bareta (2019-2020) e Ronauro – “Roni” Massaretto Gouveia (2021-2022).

DIRETORIA

A atual diretoria da CDL de Campo Mourão está assim constituída: Ronauro – “Roni” – Massaretto Gouveia – presidente; Nobutoshi Kimura – vice presidente; Iracy Rodrigues de Oliveira – diretora Financeira; Sérgio Henrique Poyane – diretor secretário; Márcio André Foscharini – diretor de Eventos e Relações Públicas. O Conselho Fiscal é composto por Nestor Ocimar Bisi, Maria Goretti Bezerra e Ivo da Silva (titulares), Fábio Júnior Bareta, Ben-Hur Berbet e Alan Kardec Gonçalves (suplentes).