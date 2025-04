Castramóvel receberá inscrições no dia 10 de maio na Praça São José

O Programa Municipal de Castrações Gratuitas (Castramóvel) vai receber inscrições no próximo dia 10 de maio, a partir das 8h30, na Praça São José. Podem se inscrever tutores de cães e gatos inscritos em programas sociais do governo federal (CadÚnico) e possuir renda familiar de até 3 salários mínimos. Serão disponibilizadas mais 200 castrações, das quais 140 para animais fêmeas e 60 para machos, a serem realizadas entre os dias 28 e 30 de maio.

Podem se inscrever moradores de qualquer bairro de Campo Mourão, desde que atendam aos requisitos do programa. Será castrado até dois animais por endereço, de ambos os sexos, com idade de 6 meses a 7 anos. No dia da inscrição, devem apresentar RG e CPF; comprovante de endereço atualizado em nome do tutor ou parente de primeiro grau; Cartão Bolsa Família ou comprovante de renda atualizado.

Não é permitida inscrição com documentos de terceiros. “A inscrição é somente presencial”, ressaltou Amanda Tonet, voluntária da Associação dos Protetores de Animais Independentes (PAIS), ao lembrar que para a inscrição não é necessário levar o animal.

O Castramóvel é viabilizado pela prefeitura de Campo por intermédio de convênio com a Associação Protetora de Animais – PAIS. O serviço é realizado em um trailer equipado para funcionar como um centro cirúrgico. “Esse programa é um grande aliado para evitar a superpopulação de animais nas ruas, bem como na orientação da população quanto a posse responsável”, ressalta o secretário municipal do Meio Ambiente e Bem Estar Animal, Franco Sanches.