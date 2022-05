Casa Itinerante na feira do Lar Paraná nesta quinta-feira

A Casa do Empreendedor, vinculada a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Seidec), fará a segunda rodada de visitas nos bairros, desta vez na Feira do Lar Paraná, nesta quinta-feira (19), com a “Casa Itinerante”, como é chamado este movimento. A ação visa a aproximação do setor público com a sociedade e a proposta é a de levar ao conhecimento da população os serviços ofertados na Casa do Empreendedor.

“Os serviços disponíveis vão desde a formalização de novos empreendedores como MEI – Micro Empreendedor individual, busca de soluções em todas as áreas da empresa, como finanças, marketing digital, vendas, processos e gestão de pessoas, até a proposição de créditos com taxas acessíveis aos empreendedores”, explica o secretário municipal Eduardo Akira Azuma.

Entre os benefícios da formalização de CNPJ estão abertura de conta bancária, linhas de créditos, emissão de notas fiscais e acesso a Previdência Social. “Além de aproveitar as delícias da feira do produtor, você poderá conhecer todos os serviços da Casa do Empreendedor, no mesmo espaço”, reforça o secretário.

Para quem já é MEI a “Casa na feira” pode emitir novo boleto, além de atualizar dados cadastrais. Também é possível fazer a declaração de renda, cujo prazo vence no próximo dia 31 de maio. Mesmo com o serviço itinerante, a Casa do Empreendedor continua a disposição na Rua São Paulo, 1787, em Campo Mourão, ou pelo chat bot no whatsApp 44 98405-0663.