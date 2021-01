Casa é destruída por fogo e família é socorrida por vizinho, em Mamborê

Uma casa de madeira foi consumida por um incêndio na manhã desta terça-feira, em Mamborê. A residência ficava localiza na avenida Augusto Mendes dos Santos, próximo à esquina com a rua Edgar Espírito Santo Souza. Ainda não foi apurado a causa do incêndio.

Segundo informações, as chamas se alastraram muito rápido. Um vizinho percebeu quando o fogo começou e invadiu a propriedade, arrombando a porta, pois dentro da residência estava uma mulher e três filhos dormindo. O homem conseguiu retirar rapidamente a família do interior da casa, evitando uma tragédia ainda maior.

O marido da moradora estava trabalhando em outra localidade da cidade no momento do incidente. A equipe da Defesa Civil e o caminhão-pipa da prefeitura foram acionados, mas o fogo destruiu muito rápido o imóvel.

As labaredas chegaram alcançar outra residência ao lado, mas o fogo foi controlado por vizinhos, com apoio da equipe da Defesa Civil. Como a família perdeu tudo o que possuía, a rádio União FM está realizando uma campanha para arrecadar móveis e principalmente roupas para as crianças, que têm 2, 7 e 9 anos. Quem puder ajudar com alimentos, móveis e roupas deverá deixar a doação na portaria da Rádio União FM, das 08hs às 11:30hs e das 13 ás 17 horas.

Informações e fotos: Cidade Destaque