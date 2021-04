Casa do Empreendedor com sistema de atendimento automático pelo Whatsapp

A Casa do Empreendedor de Campo Mourão, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município está em fase de testes desde a semana passada de um sistema de atendimento automático pelo Whatsapp.

Desenvolvido por uma startup local chamada Delos, em parceria com servidores municipais, estagiários e com apoio do SEBRAE de Campo Mourão, o sistema é conhecido como Chat Bot, e simula um ser humano no atendimento aos empreendedores, fazendo perguntas simples e interagindo com os mesmos. Sem pausas, eficiente e de maneira bastante simples onde basta saber ler e utilizar basicamente o Whatsapp.

Praticamente todos os serviços da Casa do Empreendedor podem ser realizados pelo atendimento automático. Nessa fase de testes, o sistema já realizou 471 atendimentos, sendo possível inclusive abrir uma empresa pelo whatsapp e sem sair de casa. Durante essa fase já foram 29 empresas abertas pelo atendimento automático.

É o que fez a empreendedora Adrieli Rosa da Silva, que acabou e formalizar a sua empresa, o Pesqueiro Portal, situado em Campo Mourão. “Eu estava esperando para abrir o MEI, e acabei utilizando o atendimento automático pelo Whatsapp. Foi super rápido e bem tranquilo” observa a empreendedora, que formalizou seu pesque pague.

“A realidade é de que nem todos os empreendedores conseguem utilizar o atendimento automático, mas uma parcela expressiva sim. A ideia é inserir tecnologia para modernizar e agilizar o atendimento, uma vez que a demanda pelos serviços da Casa do Empreendedor quadruplicaram de 2017 a 2020, chegando a 9.290 atendimentos no ano passado, mas o número de servidores públicos na Casa não acompanha essa proporção. Além disso, o momento é de se buscar novas soluções para facilitar o isolamento social sem prejuízo ao empreendedor”, observa Eduardo Akira Azuma.

Segundo levantamento, apenas as Casas do Empreendedor de Ponta Grossa e Araucária já implantaram sistemas semelhantes. Todos os serviços da Casa do Empreendedor estão em fase de testes pelo Whatsapp 44 8405-0663. O sistema está disponível entre 7h30 e 13 horas e só aceita mensagens de “texto”.