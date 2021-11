Casa do Empreendedor chega a 13,4 mil atendimentos até outubro

Até o mês de outubro a Casa do Empreendedor contabilizou 13,4 mil atendimentos, o que representa 42 por cento a mais que em todo o ano de 2020. Também foram abertos 942 novos negócios de MEI’s (17,8% a mais que no ano passado).

“Tendo em vista que o primeiro semestre foram mais de 40 dias sem atendimentos presenciais por conta dos decretos estaduais, a Casa do Empreendedor conseguiu boa parte desses números por conta também da implantação do chatbot (robô de atendimento virtual), em uma parceria com o Sebrae e uma startup local”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

Ele lembra que metade dos atendimentos é realizada por meio on line e por isso não há filas. Outro número que também chama a atenção é que a Casa do Empreendedor ultrapassou em outubro a marca de mais de R$ 1,5 milhão em crédito para os pequenos negócios de Campo Mourão.

“Tivemos excelentes resultados, apesar do primeiro semestre ter sido um dos piores períodos da pandemia. No mês de abril, por exemplo, a Casa do Empreendedor foi a que mais fez atendimentos no Paraná”, observa o secretário.