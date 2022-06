Casa do Empreendedor bate recorde diário de atendimento

Na segunda-feira, 20 de junho, a Casa do Empreendedor bateu recorde com 314 atendimentos a empreendedores num único dia. Desse total, 117 foram realizados por meio de chatbot (atendimento automático via whatsapp), desenvolvido durante a pandemia, em parceria com o Sebrae e a startup Delos Soluções Inteligentes.

Ao comemorar o recorde de atendimentos, o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, informa que cerca de 35 por cento dos atendimentos diários são realizados pelo sistema chatbot. “Além de comodidade para o empreendedor, reduz filas no departamento e garante mais agilidade”, enfatiza.

Segundo o secretário, a procura por emissão de boletos, abertura de MEIs, assim como declaração anual que vence no próximo dia 30 de junho, aumentaram expressivamente nas últimas semanas. “Nosso intuito é preparar os empreendedores para além da formalização, ter sustentabilidade nos negócios, competitividade e inovação”, complementa o secretário.

Este ano a Casa do Empreendedor ganhou nota 9 pela qualidade de atendimento em pesquisa com os usuários dos serviços e por isso recebeu o selo prata de qualidade do Sebrae-PR. A premiação do Selo, faz parte de uma metodologia de avaliação com o foco em reconhecer, em nome do Sebrae, o desempenho e a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas Salas do Empreendedor.

Nos últimos quatro anos, a Casa do Empreendedor tem recebido os selos prata e ouro, tornando-se referência em qualidade e em números de atendimentos. Só em 2021, foram mais de 16 mil atendimentos presencial e pelo whatsapp.

SERVIÇO

O atendimento presencial fica na Rua São Paulo, 1787 ou pelo WhatsApp 44 98405-0663.