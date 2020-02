Casa de Passagem é reinaugurada e será administrada pela Fraternidade O Caminho

Em cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira (28), foram entregues as reformas da Casa de Passagem São Bento José Labre (antigo albergue). O prédio passou por reformas nos banheiros e cozinha, adequações e pintura, num investimento de R$ 80 mil do município.

A partir de agora, o local será administrado pela Casa de Acolhida Filhos Prediletos (Fraternidade O Caminho) ligada à igreja católica, única instituição a participar do chamamento público para assumir o serviço. O prédio estava fechado desde 2018 para reformas e o serviço de acolhimento nesse período foi prestado na antiga casa abrigo para mulheres vítimas de violência.

“Ao fazer essa parceria o município não está se eximindo da responsabilidade de atender as pessoas que necessitam desse serviço. A diferença é que o atendimento que era apenas noturno, poderá ser prestado também durante o dia, conforme avaliação dos técnicos da Fraternidade que vão trabalhar aqui”, explicou a secretária da Ação Social, Márcia Calderan.

Ela destacou a importância do atendimento ser prestado pela Fraternidade. “Muitas pessoas que chegam na casa não necessitam apenas de pernoite, banho e comida, mas também de alguém que possa compreender, escutar e orientar sem julgamento. Por isso acredito muito nesse trabalho da Fraternidade”, acrescentou a secretária.

Pela parceria, além da estrutura física do prédio, mobiliário e um veículo para ronda, o município repassará o valor de R$ 80 mil por ano para a instituição, além de assistência social. “Esse é mais um espaço que estava em situação de abandono quando assumimos a gestão e que com essa parceria com a Fraternidade O Caminho temos a certeza que estará em boas mãos”, disse o prefeito Tauillo Tezelli.

A solenidade contou ainda com a presença do vice-prefeito Beto Voidelo, dos vereadores Edoel Rocha e Sidnei Jardim, os padres Genivaldo Barbosa, Adilson Naruishi, Gaspar Gonçalves e Frei Alephi, além de membros da Fraternidade, secretários municipais e servidores da Secretaria de Assistência Social.