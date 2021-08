Casa de madeira é consumida por incêndio em Campo Mourão

Uma casa de madeira foi completamente destruída por um incêndio na noite desta quarta-feira, no Jardim Modelo, em Campo Mourão. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h10, porém, quando chegou ao local restou apenas fazer o rescaldo.

De acordo com as informações, não havia moradores no imóvel, apenas um homem que teria invadido a casa. As primeiras informações que chegaram aos bombeiros davam conta de que poderia ter pessoas na casa, mas a informação não se confirmou.

As chamas se propagaram muito rápido e levaram risco também para residências vizinhas, mas o Corpo de Bombeiros fez o resfriamento das paredes e impediu que o fogo invadisse outros quintais.

A Polícia Militar também deu apoio no isolamento. Como a casa não possuía energia elétrica, suspeita-se que o próprio morador acabou provocando o fogo.