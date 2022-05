Casa de Apoio aos Doentes de Câncer de Campo Mourão muda de endereço

A Casa de Apoio aos Doentes de Câncer de Campo Mourão que estava com o atendimento paralisado há quase três meses, após um temporal descobrir parte da instituição, foi reaberta no início dessa semana em outro endereço.

O atendimento agora é feito na rua Prefeito Devete de Paula Xavier, número 1.318, uma casa de alvenaria, bem mais confortável para atender os pacientes oncológicos que chegam da região.

Nesta terça-feira pelo menos 90 marmitas já foram preparadas no novo endereço para serem servidas na Santa Casa e no Instituto do Rim, que atende pacientes de hemodiálise da Comcam.

A nova casa possui dois quartos preparados para o pernoite dos pacientes que chegam da região e precisam permanecer em Campo Mourão para o tratamento contra o câncer. O aluguel custa R$ 1.500,00. A diretoria da instituição negocia para que a prefeitura fique responsável pelo aluguel.

A entidade estava localizada desde a sua fundação, em 2003, em uma casa de madeira, na rua José Francisco da Silva (Vila Rio Grande), na saída para Araruna, em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) “Menino Jesus”.

O imóvel danificado pelo temporal será demolido e transformado em estacionamento para professores e funcionários do CMEI.