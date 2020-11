Casa das Fraldas completa 12 anos

Nesta sexta-feira (13/11), a Casa das Fraldas São José – de Campo Mourão – completa 12 anos de existência. A inauguração aconteceu no final da tarde de 13 de novembro de 2008, mas o projeto de responsabilidade social idealizado, implantando e liderado pela advogada e docente Marta Kaiser Leiter (in memoriam) teve início no dia 6 de maio de 2008. Em uma sala cedida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), os acadêmicos de Direito do Centro Universitário Integrado reuniram-se pela primeira vez para confeccionar fraldas para repassar a entidades filantrópicas de Campo Mourão.

A inovadora ação que já serviu de modelo para dezenas de cidades paranaenses e de ate outros estados beneficia diretamente várias entidades sociais de Campo Mourão que utilizam fraldas descartáveis em grande volume. Entre elas, o Lar dos Velhinhos Frederico Ozanam, Lar da Dona Jacira e o Hospital Santa Casa. Também são repassadas fraldas gratuitamente a centenas de pessoas carentes de Campo Mourão e região. Tratam-se de pessoas idosas e acamadas, devidamente cadastradas.

Ao longo dos 12 anos já foram produzidas e distribuídas gratuitamente mais de 1.800.000 mil fraldas.

ORIGEM

A Casa das Fraldas teve origem em desafio lançado em sala de aula pela professora Marta Kaiser Leitner, no início de 2008, aos acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário Integrado: produzir cinco mil fraldas. Prontamente aceito pelos estudantes, a ação também teve o imediato apoio da Associação Comercial e Industrial (Acicam), então presidida por Nestor Bisi, bem como da diretora da Faculdade Integrado, Conceição Montans Baer.

O projeto contou com a ajuda financeira de empresários e professores, além da colaboração de R$ 10,00 de cada aluno envolvido. Com esses recursos foram adquiridos os kits de matéria prima para a produção das primeiras fraldas. Mesmo enfrentando a inexperiência e a falta de estrutura adequada foram confeccionadas não cinco mil fraldas, mas 20.830 fraldas.

A repercussão alcançada levou a transformação do projeto que era para ser temporário em ação permanente, com a implantação da Casa das Fraldas na rua Edmundo Mercer, 900 (centro). Nestes 12 anos, a ação foi contemplada com vários prêmios pelo alcance social. Em 2010, conquistou o Prêmio FACIAP – Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável. Em 2013, a Casa das Fraldas conquistou o Prêmio Bom Exemplo Paraná, outorgado pela RPC TV e a Fundação Dom Cabral.

BENEFICIADOS

Ao atender a demanda de instituições que consomem o produto em larga escala, a Casa das Fraldas acaba gerando economia e as ajudando também a viabilizar a reforma de instalações, ampliações, aquisição de equipamentos, ampliação da clientela atendida, implementação de novas ações e outras ações dessas entidades.

Já as pessoas comprovadamente carentes que recebem kits mensal de fraldas estão devidamente cadastradas. A inclusão dos beneficiados é precedida de uma visita “in loco” para constatar a necessidade e a real situação de carência. A partir daí, a distribuição e o monitoramento tem o apoio da Pastoral da Saúde.

É importante ressaltar que para o idoso ou uma pessoa acamada, por exemplo, a fralda descartável não é um simples produto de higiene. Para as pessoas carentes, atendidas pela ação, a fralda é ingrediente importantíssimo também para o resgate e manutenção da autoestima. Isso porque dificilmente teriam condições de comprar o produto.

A Casa das Fraldas de Campo Mourão serviu de exemplo e modelo para a implantação do projeto em Mamborê, Goioerê, Ponta Grossa, Umuarama, Pitanga, Guarapuava, Toledo, Ivaiporã, Cianorte, Ubiratã, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Maringá, Marialva, Joanópolis, Farol, Fênix, Iretama, Altamira do Paraná, Mato Rico, Luiziana, Cascavel, Londrina, Paranavaí, Mandaguari e Luiz Eduardo Magalhães (Bahia). Atualmente também está em fase de implantação em Navegantes (Santa Catarina).

O trabalho voluntário é outra característica marcante da Casa das Fraldas. São os alunos da Faculdade Integrado, membros de clubes de serviços, grupos de amigos, apenados e a comunidade de Campo Mourão que produzem – de forma voluntária – as fraldas.

No dia 12 de julho de 2017 aconteceu a assembleia de constituição da Fundação Casa das Fraldas São José. A transformação do projeto de ação de responsabilidade social em fundação visou facilitar a captação de recursos financeiros, não apenas junto ao poder público, mas através de doações para abatimento em tributos. Com o falecimento de Marta Kaiser Leitner em fevereiro de 2019, a ação passou a ser liderada pelo seu marido, o advogado Roberto Leitner.

A instituição tem quatro sócios beneméritos: Associação Comercial e Industrial (Acicam), CIEs – Centro Educacional Integrado, Unimed/Regional de Campo Mourão e a Coamo Agroindustrial Cooperativa. Mas a ação é apoiada pelo Poder Judiciário, clubes de serviços, empresas e várias outras instituições.