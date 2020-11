Casa das Fralda sorteia moto nesta sexta-feira

Está confirmado para esta sexta-feira (dia 20), às 10 horas, o sorteio da Ação Entre Amigos promovida pela Casa das Fraldas São José, de Campo Mourão. O prêmio é uma moto modelo DK 150, zero quilômetro. A comercialização da ação entre amigos – no valor de R$ 50,00 – prossegue e a meta é arrecadar R$ 50 mil.

O sorteio vai acontecer em evento aberto ao público na sede da Casa das Fraldas (rua Edmundo Mercer, 900 – centro) e a promoção visa arrecadar recursos para à compra de matérias primas utilizadas na confecção das fraldas geriátricas descartáveis distribuídas gratuitamente a entidades filantrópicas e a centenas de pessoas comprovadamente carentes. Atualmente são produzidas em torno de 16 mil fraldas todos os meses.

Os interessados em contribuir com a Casa das Fraldas podem procurar a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) ou diretamente a Casa das Fraldas. Devido a pandemia, a entidade teve uma redução na arrecadação financeira.

FUNCIONAMENTO

Desde o surgimento da COVID-19 e as restrições determinadas pelos órgãos de saúde, em meados de março último, a produção na Casa das Fraldas tem se limitado aos períodos da manhã e da tarde. Para se evitar a disseminação do novo coronavirus estão sendo adotadas todas as medidas preventivas recomendadas, inclusive com a participação de voluntários em menor número simultaneamente.