Casa da Passagem suspende atendimento e município reativa Abrigo Provisório

A Casa de Passagem São Bento José Labre (antigo albergue), administrada desde fevereiro pela Fraternidade O Caminho, suspendeu temporariamente o acolhimento, em princípio por uma semana. É que algumas pessoas que estiveram na entidade testaram positivo para o Covid-19.

Enquanto as atividades não são retomadas no local, quem necessitar de atendimento será direcionado ao Abrigo Provisório do município, que fica na Rua Pedro Flórida Alcântara, 72 (Jardim Alcântara), nas proximidades da Havan. O local foi preparado para atender em casos de emergências durante a pandemia com pernoites, janta, banho, distribuição de máscaras, produtos de higiene, café da manhã.

Uma equipe da Secretaria de Ação Social também realiza ronda na cidade das 18 às 21h30 de segunda-feira a domingo. “Se a população se deparar com uma pessoa que precise deste atendimento, pode ligar no telefone 44 98439- 8765 no horário de acolhimento”, ressalta a secretária municipal de Ação Social, Márcia Calderan de Morais, ao acrescentar que o município segue um plano municipal de Contingência para atendimento de pessoas em situação de rua.

“A triagem continuará sendo feita pelo assistente social da Casa de Passagem lá no Abrigo Provisório”, informa a secretária. Em nota, a direção da Casa de Passagem pede a colaboração da população a fim de que consiga o isolamento necessário para retomar os trabalhos o quanto antes.