Carreata pede reabertura do comércio em Campo Mourão

Uma grande carreata acontece nesta manhã pelas principais ruas de Campo Mourão, como forma de pressionar a Prefeitura a revogar decreto que mantém o comércio fechado por prevenção ao coronavírus.

A carreata iniciou na rua Pedro Viriato, próximo ao Mercado Tradição, no jardim Tropical, com cerca de 90 veículos. A concentração foi marcada por meio das redes sociais para acontecer às 9h, na rua Pedro Viriato.

Os organizadores informaram que o comboio seguirá pela avenida Ney Braga, passando pela avenida Manoel Mendes de Camargo e retornando pela avenida Capitão Indio Bandeira, até a rua Panambi, com retorno para a praça São José, onde encerrará o protesto.

O empresário Francisco Lira de Souza esteve presente na carreata para defender a reabertura do comércio. “Precisamos trabalhar para manter os funcionários. Acho que muitos prefeitos do Paraná exageraram na dose e não é bem assim. Ontem fiquei sabendo que um contador dispensou 50 funcionários. O prefeito precisa rever isso, claro que respeitando as medidas de segurança, como temos visto aos que estão mantendo as atividades, com álcool em gel na porta e com controle no fluxo de pessoas”, disse ele.

Ontem a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) emitiu uma nota, informando que tem levado as reivindicações dos empresários ao prefeito Tauillo Tezelli, com o qual tem mantido diálogo constante sobre a reabertura do comércio. Confira abaixo a nota.